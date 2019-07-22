修例風波：示威不斷　零售地舖租金或最多跌半成

美國著名財經媒體彭博報道，由於香港示威不斷，而且蔓延至大型商場，估計由目前至2020年3月，整體零售地舖租金或最多跌3%，主因是顧客願意逗留在街上的時間減少，例如中環及銅鑼灣租戶料更有理由爭取減租。香港零售管理協會業界會員調查亦發現，多達97%的回應指租金高昂是零售業最大的挑戰。



顧問公司仲量聯行估計，今年貴價地舖的租金可能會跌5%左右，主因是社會動盪及中美貿易戰升級。該機構指出，過去一個月以上香港示威持續，已影響旅客對香港的觀感，尤其影響內地旅客在香港的消費。



零售業界目前正面對租金高昂、人才短缺及流失率高等問題，281家零售商高層代表參與畢馬威會計師行與香港零售管理協會訪問調查，結果顯示，最多受訪者認為租金高昂是香港零售業的主要挑戰，比率多達79%。



香港近期各區均出現乏人承租的吉舖，地區地產代理指出，部分吉舖業主即使減租一成亦沒有租客，主要是零售行業看不到有「賺大錢」的前景，造成接手租舖兩投資者不敢貿然簽約租舖，亦顯示零售業的經營開始受網上商店威脅，實體店能獲高租金回報的會較困難。