懲教工藝導師涉收賄優待囚犯　遭廉署起訴

一名懲教署工藝教導員涉接受兩名囚犯4筆共9萬港元的貸款，廉署今日(23日)起訴該名工藝教導員及其中一名囚犯。兩名被告將於本周四(25日)在東區裁判法院答辯。朱家豪已獲廉署准予保釋，而江達隆本周四會被帶往法庭應訊。



被告朱家豪(41歲)，懲教署工藝教導員，及江達隆(30歲)，囚犯，同被控一項串謀使公職人員接受利益罪名。朱家豪另被控3項公職人員接受利益罪名。朱案發時是懲教署工藝教導員，被調派到赤柱監獄廚房工場。他負責向囚犯分配烹飪工作、檢查他們製作的食物質素，以及監察囚犯的一般操守。江是被指派到該廚房工場工作的囚犯，受朱直接督導以製作囚犯每日的膳食。



二人同被控的罪名指，朱家豪及江達隆涉嫌於2017年7月1日至24日期間，一同串謀使朱在無合法權限或合理辯解下接受一筆4萬港元的貸款，作為朱傾向於或保持傾向於優待江的報酬。



朱另外3項控罪指他涉嫌先後三次分別於2018年1月16日、2月14日及3月7日，在無合法權限或合理辯解下接受3筆共5萬港元的貸款，作為他傾向於或保持傾向於優待另一名被指派到廚房工場工作並受他直接督導的囚犯的報酬。