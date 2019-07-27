修例風波：白髮翁疑機場遭示威者圍截　雙方肢體推撞

一班航空業界員工昨日(26日)在機場發起集會，要求政府撤回修訂《逃犯條例》等五大訴求，集會至昨晚11時59分結束，整體氣氛和平，但中間卻出現小插曲。網上今日(27日)流傳一段短片，顯示昨晚的機場集會中，多名身穿黑衣戴口罩的集會人士圍堵一名拖行李篋的白髮老翁。網上更流傳懷疑該名老翁港產國際知名數學家丘成桐。



十多名集會人士向該老翁大聲咆哮辱罵，高叫「打人啊！唔好畀佢走！」老翁未有理會眾人，拖着行李篋快步走向機場巴士站，期間有人在老翁背後張貼一大張黃色標語，有人用激光射向他，亦有人高舉示威標語牌擋在其前面。雙方發生推撞，示威者疑似跌倒在老翁腳下。最後有人報警，警察及救護車到場，雙方在警察介入調停後散去。



有關片段被內地媒體廣泛報道後引起極大回響，不少內地網民痛斥示威者欺負老人家，批評圍堵行爲不當，但有本地網民則道出另一版本，反指是該名老翁先出手，他在機場大堂時懷疑襲擊一名化身流動「連儂牆」的示威者，繼而被多人圍堵，要求老翁為打人道歉。該名「連儂人」當晚也有在現場被救護員驗傷，最後並無大礙。



而丘成桐回覆東網查詢時否認是片中人，並對該批示威者的行徑感到驚訝。