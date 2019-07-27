50國大使聯署致函聯合國　支持中國涉疆問題立場

美國等西方國家一直指控中國政府迫害新疆維吾爾族人及回教徒，周五（26日）有至少50個國家的常駐日內瓦大使聯署致函聯合國，支持中國在涉及新疆問題上的立場。另有報道指，土耳其近日駁回部分維吾爾族人的庇護申請，他們面臨被遣返中國。



中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，50國的常駐日內瓦大使聯名致函聯合國人權理事會主席和人權事務高級專員，支持中國在涉及新疆問題上的立場，更有國家單獨致函或發新聞稿以示支持。陳旭指，當中不少人曾去過新疆，親眼見過當地的真實情況。



這些大使表示，訪疆期間所見所聞與西方傳媒報道的不一樣，敦促部分國家停止借未經證實的消息，無端指摘中國。據指，有份聯署的國家來自亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲等地，其中很多是回教合作組織成員國。



另外，英國獨立媒體《中東之眼》引述文件指，土耳其當局駁回部分維族人提出的長期居留申請，但未有具體說明理由，僅稱他們將在10天內被驅逐出境。部分人早於前年已提交申請，一個月前才獲悉被拒的結果，當局稱他們可以再申請，但必須在原籍國提出。