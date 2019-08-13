鄭若驊續墊司底　評分僅20.3分再創上任新低

律政司司長鄭若驊自去年1月上任以來，民望屢創新低，且其評分長期為3名司長中最低，持續「墊司底」。今日(13日)再有民意調查公布，鄭若驊評分下跌至20.3分為其新低，支持率淨值為負53個百分點。



香港民意研究計劃於8月1至6日期間，訪問逾1000名香港居民，調查顯示3名司長中的評分，只有鄭若驊下跌，跌了1.2分到20.3分，成為鄭上任1年7個月以來新低。此外，鄭若驊的支持率淨值亦是三司中最低，錄得負53個百分點，惟已較上月上升5個百分點。



特首林鄭月娥的最新評分同樣錄得新低27.9分，較上月調查下跌2.2分，成績為歷任特首中最低。此外，林鄭月娥的支持率淨值同樣下跌，由上月的負49個百分點進一步下跌，跌至負51個百分點。



此外，調查發現市民對警隊滿意度評分急跌，較6月初的61分急跌21.6分，至39.4分，成為2012年有紀錄以來的新低，另有77%的受訪者支持成立獨立調查委員會，調查連串抗爭行動成因及警方有否濫用武力。



有學者認為，鄭若驊民望進一步下跌、比林鄭月娥更低並不出奇，因為鄭若驊處理近期示威衝突中的檢控個案有不同對待，就連律政司內有一班律師以匿名信挑戰其檢控決定。該名學者續指，鄭若驊先天不足，上任後出現不同風波，包括部分涉及其丈夫。