網民疑以低價售「蘿莉塔」服飾為名　誘少女性交易

蘿莉塔（Lolita）風格服飾深受不少女性喜歡，惟有內媒近日揭發，二手交易平台「閒魚」上部分賣家疑以低價出售蘿莉塔服飾為名目，引誘女買家當面交易並暗示以性關係換取商品。閒魚官方周二（13日）回應指，已處理涉嫌違規的相關商品。



內媒揭發，有賣家出售的蘿莉塔裙僅標價9.9元（人民幣‧下同，約11.2港元）、1元（約1.13港元）甚至1元以下等，且共同點均是標示需在其所在地區當面交易。根據消費者提供的截圖顯示，有賣家甚至會直接標出「一炮一件」等暗語，也會詢問買家的年齡以確定是年輕女性。



隨後有記者以買家身份與其中一位賣家私訊時，對方竟聲稱衣服可免費送，自己只是為了認識可愛的蘿莉，「想妳穿上這衣服陪陪我，我可以滿足妳很多」。另一名爆料的女買家亦表示，有賣家要求她五一假期時陪他玩幾天，並明確提出發生性行為的要求，並向她發送自己半裸上身的肌肉照等，令她趕緊結束對話。



記者隨即將相關情況反饋予閒魚，並獲對方回覆已快速處理相關商品，而截至周二，閒魚等二手交易平台上已無法再搜到疑似涉黃的蘿莉塔服飾商品。據了解，蘿莉塔服飾源自歐洲，是一種可愛風格的裙子，惟正常售價動輒上千元一套。