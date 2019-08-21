探射燈：減肥藥副作用多　影響情緒損健康

坊間充斥各式各樣的減肥方法，其中有年輕女性為極速瘦身，網購10多種減肥藥，服用1月後昏迷送院，發現血鉀水平僅及正常的3分之1，結果被送入深切治療部。有藥劑師指，減肥藥或引致副作用，不建議市民自行服用。



在2014至2018年間，衞生署接獲99宗與服用減肥產品相關的中毒個案，98%為女性，受影響人士介乎15至54歲，逾半是透過網絡或手機應用程式購買有關產品。中毒病徵包括出現幻覺和妄想、心悸、頭暈、癲癇、甲狀腺功能異常、電解質失衡等。受影響人士中，逾85%需入院治療，當中3人更需入住深切治療部。



大部分樣本驗出含有未標示或被禁用的藥物，包括西布曲明、瀉藥成分、利尿劑及動物甲狀腺組織等。香港藥學會幹事黃志明指，西布曲明會影響中樞神經，有助抑制食欲，惟該成分同時導致失眠、心悸、作嘔、便秘、口乾等副作用，因此藥劑業及毒藥管理局自2010年起，已取消所有含西布曲明的產品註冊。



至於利尿劑會影響血鉀水平，動物甲狀腺組織則會加速新陳代謝，引致心跳加速、血壓上升等，長期服用更會影響情緒。

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