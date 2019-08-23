修例風波：楊偉雄重申智慧燈柱無人臉識別系統

政府發展智慧燈柱引起爭議，有市民發起明日(24日)在觀塘遊行及集會，重申反對修訂《逃犯條例》的五大訴求外，及對智慧燈柱表達不滿。創新及科技局局長楊偉雄今(23日)再就事件作出澄清，強調智慧燈柱不設人臉識別功能，不會讀取身份證資料，提醒市民不要誤信謠言，又指開放數據得到社會共識。



楊指，社會擔心智慧燈柱侵犯個人私隱，他強調項目是配合香港智慧城市發展，開放數據得到社會共識，明白到不侵犯私隱亦是社會要求，該局已設專責委員會，檢視智慧燈柱的私隱事宜，會開誠布公，包括與區議會保持溝通，減低公眾憂慮。他又指，對示威者有信心，預料明日遊行會和平進行，故燈柱未有加強保護設施。



政府資訊科技總監林偉喬補充，智慧燈柱會以低清拍攝，不會拍攝市民樣貌及車牌等，所收集的數據只會發放成公開資料，不會傳送到特定政府部門。



至於有報道指，政府的「雲端基礎設施」項目由國企「中國電信」奪得，林解釋，中國電信屬國際公司，過去曾與不同知名國際企業合作，所採用的軟件及硬件亦屬國際水平，強調設施所收集的資料只會保存在政府數據中心，而非中國電信的數據中心，當局亦會安排第三方監察，「只靠政府話安全係唔足夠」，相信可提高市民信心。