修例風波：葵芳港鐵站近百示威者聚集　要求交代催淚彈事件

【01：40】示威者在港鐵葵芳站車站控制室外用黑漆噴寫侮辱字句。



【01：27】多部警車到場，疑打人的港鐵職員被警員帶走。



【01：10】數名軍裝警員到場了解。



昨日(22日)晚上10時左右，港鐵葵芳站車站控制室外有大約10多名示威者聚集，要求港鐵交代8月11日有防暴警在葵芳站範圍施放催淚彈事件，至今日(23日)凌晨零時許，人數逐漸增加，約有近百名示威者繼續在站內聚集，且群情愈見洶湧。



昨晚接近11時，多名示威者前往葵芳港鐵站，部分人士情緒激動，有人用膠紙遮擋閘口感應器，大叫讓市民免費出入，期間亦有人包圍車站控制室，要求港鐵職員交代8月11日有防暴警在車站範圍施放催淚彈事件詳情。



有示威者後來用紙皮遮蓋站內閉路電視及貼在控制室玻璃上，又用雷射筆照向港鐵控制室內職員；其中一名示威者並向到來坐車的乘客稱「部機壞咗」，不需要拍卡，可直接入閘，亦有多名示威者向控制室大叫大嚷。現場消息稱，車站一名職員較早前與在場示威者有肢體碰撞，有示威者聲稱被人打傷，表示需要救護員到場協助，並要求找該職員對質。



8月11日爆發連場反修例示威，警方在驅散期間，於港鐵葵芳站內施放催淚彈及發射橡膠子彈，有人質疑警方在室內施放催淚彈，有違反使用指引之嫌，亦有專業人士指出，催淚煙粉末可殘留在環境達一年。