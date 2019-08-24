每日一片：撞牛黑點再出事　大嶼山的士直路盲撞牛

大嶼山有不少流浪牛，過往亦不時發生車輛撞傷或撞死牛事件。近日有車Cam就直擊到一架大嶼山的士在路上將牛牛撞飛，雖然牛牛事後能自行爬起，卻未知是否已身受重傷。而涉事司機事後亦呆立現場，為損毀的的士而頭痛。



現場是大嶼山嶼南道，據車Cam資料顯示事發於昨日(23日)傍晚7時21分。據片段所見，當時交通暢順，車流不多，而一架大嶼山的士一直前行，突然一隻成年牛牛從左邊跑出橫過馬路，的士收掣不及，牛牛被撞上擋風玻璃後，再彈回地上。只見牛牛翻了一圈才掙扎爬起，緩緩走回行人路，更一度盯着的士。至於的士司機事後亦步出車廂，一臉無奈望着被撞擊至車冚摺起的的士。



雖然的士要為維修車輛而煩惱，不過卻得不到網民的同情。「的士X真係盲嘅，一定掛住睇電話。撞完落車唔係去睇吓撞到嘅動物有冇事，係睇自己車，冇人性！」「告呢啲盲人啦」、「盲就唔好揸車」，亦有人為牛牛傷勢擔心，「牛牛一定好痛」、「隻牛好慘」，「希望牛牛冇事」。