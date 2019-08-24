修例風波：通識科被指令青年激進　中小學課程檢討擬延長

反修訂《逃犯條例》風波引發學生連月上街抗爭，有意見歸咎於高中通識科令年輕人變得激進，學校課程檢討專責小組現正就中小學課程檢討進行公眾諮詢，原定9月中結束。教育局局長楊潤雄今早(24日)在電台節目表示，因應近日社會對通識科討論，建議小組延長諮詢期一個月。



專責小組早前初步建議維持通識科現行的必修安排，但在建議精簡課程內容，及在考評上作改動。楊指出，小組建議並非最後定案，考慮到學校及教師近日處理開學事宜非常忙碌，曾向小組提議將諮詢期延長一個月，讓更多人有更多時間表達意見；小組正考慮建議，仍未確定是否延長諮詢。



對於有人質疑通識科教材內容偏頗，楊認為，社會對通識科充滿懷疑，對該科發展並非好事，要想辦法重建社會對科目的信心及正確認知。他指出，現時通識科未有規定使用教科書，亦無相關審批制度，「我哋都收到好多意見、投訴，就課本呢方面係咪要做多啲工夫？會同學界傾吓。」他又指，短期內希望課程發展議會，考慮是否需要檢討通識課程內容，釐清社會對該科的誤解。