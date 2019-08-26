修例風波：製造商將停向港府供應智慧燈柱裝置

社會對政府的不信任牽連至智慧燈柱發展，上周六(24日)觀塘遊行期間，多達20支智慧燈柱受到不同程度的破壞。有網民質疑智慧燈柱內有由內地廠商生產作監控用的USB，繼政府資訊科技總監辦公室日前澄清後，製造商TickTack Technology今(26日)在官網指，由於公司董事的家人及僱員受到人身安全威脅，以及公眾對該公司的項目及服務有疑慮，宣布完成支援現時已安裝的50支燈柱之相關工作後，會停止供應及安裝港府智慧燈柱項目的其他智能裝置。



有網民質疑，智慧燈柱的藍牙定位器裝置供應商與上海三思路燈同名，而三思路燈為內地「天網」工程承辦商之一。TickTack就業務安排澄清，提到早前更新網頁內容時，內部人員誤將另一個僅供客戶測試的傳統路燈開關控制系統，連結至與公司網頁相同的公域名。有關路燈控制系統由上海三思提供，由於客戶對保安的要求，遂要求三思提供安裝檔，由訊科人員布置在和公司主頁伺服器相同網絡的本地伺服器，強調上海三思並沒有相關伺服器的存取權限。



TickTack澄清，該公司網頁連結提及的路燈控制系統，並沒有應用在香港智慧燈柱項目，重申該公司與上海三思並無任何股權或從屬關係，公司兩位股東或董事及所有員工亦為土生土長的香港人，從來沒有在內地擁有任何公司股權，或與任何內地公司有從屬關係。公司就相關誤會，向社會各界致以深切歉意。



政府資訊科技總監辦公室昨(25日)指，受損的20支智慧燈柱，預計重新購買和安裝需時2至3個月，平均每支成本約為14萬港元。