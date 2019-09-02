修例風波：局勢不穩移民潮湧現　港人申請居台增3成

香港《逃犯條例》修訂風波一直未平，警民間的衝突愈演愈烈。有台灣媒體周一（2日）報道，就香港局勢問題，不少港人均選擇申請移民至台灣。根據台移民署統計，今年1月至7月期間，港人申請到台灣居留及定居人數，分別比去年同期增加30.79％及20.48％。

移民署指出，香港及澳門居民申請赴台居留、定居的人數，均比去年同期提升。上述兩者的申請原因以有直系血親、配偶居台為最多，投資則為其次。在今年首7個月，港澳人士在台居留的平均人數為262人，而定居則為108人，與去年同期的200人及90人均有增長。

據統計，申請赴台居留的港澳人士自今年3月底起開始增加，其中4月至7月期間共有1096人，而去年同期只得788人。移民署表示，港澳人士來台定居、居留均須遵守有關法例，只要在有直系血親、配偶居台，投資600萬元新台幣（約152.2萬港元）等11個要求中符合其中一個，並在台連續居留滿1年且1年內必須出境30天，或連續居留滿2年且每年必須在台居住270天以上者，方可申請定居。