修例風波：議員促住宅區勿施催淚彈　警稱已是較溫和驅散手段

網民昨(1日)發起「機場交通壓力測試日」，其後大肆破壞港鐵東涌站內設施。立法會議員周浩鼎位於東涌富東邨的辦事處亦被破壞，他今日(2日)於離島區議會會議上表示，已就事件報警，並直言不少東涌街坊對昨日情況「好驚」。亦有區議員於會上指警方多次在民居密集的地方施放催淚彈，禍及無辜的老弱婦孺及路人，要求警方交代。

離島區議員容詠嫦形容，不少離島區居民擔心遲早警方會在離島地區施放催淚彈。容要求警方承諾不再在民居密集的地方施放催淚彈，以保障無辜居民的人身安全。

另一區議員黃文漢指，近日不時有遊行示威活動在不同地方進行，部分示威者堵塞道路，到處破壞公物，影響公眾秩序和阻礙社會正常運作。黃要求警方考慮更嚴格審視不反對通知書的申請，以保障公眾安全。區議員鄧家彪就敦促警方嚴正執法，盡快處理破壞五星旗人士。

警方代表回應指，催淚彈已是較溫和的驅散手段，傷害程度相對較低，在合法及和平示威中不會使用。警方又稱，審批大型活動時會以謹慎態度處理，強調不會姑息暴力事件。