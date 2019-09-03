巨款劫案：香港立立亂　區議員促政府解決修例及南亞問題

紅磡今午(3日)發生涉及南亞兵團的搶劫案，九龍城區議員林博表示，現時涉及反修例示威衍生的暴力事件向各區蔓延，至全港「立立亂」，該區於上月中旬有「光復紅土」遊行，幸最終無發生激烈衝突。反修例風波仍未平息，南亞裔人士又開始作案。以他所知，部分涉及南亞裔人士的劫案，是有「內鬼」與匪徒合謀，裏應外合打劫，至於今次案件則有待警方調查。

他又指，入境處用作處理免遣返聲請人士的辦事處，設於區內的馬頭角道政府合署，大批南亞或非洲裔人士長期於門外「打躉」，街坊行經時均提心吊膽，恐防遭搶劫或襲擊，「佢哋(街坊)成日都問我，香港之後會變成點？幾時先回復返平靜，好似以前咁天下太平，政府幾時點搞得掂呢班搞事嘅人？」

林坦言，近日在區內設街站時，不少街坊向他反映，指警方抽調大量警力專注處理示威遊行，致日常巡邏的警員人數及次數明顯減少，擔心有人會藉此機會犯案，他稱：「市民好擔心人身安全，會唔會有一日行街真係好似其他國家咁，有人鳴槍實彈，或者攞把刀架住條頸打劫呢？」他希望政府盡快平息是次修例風波，並設立禁閉式難民營及退出聯合國《禁止酷刑公約》，徹底解決假難民問題，讓香港回復秩序。