修例風波：元朗721案　區議員提檢討動議全遭否決

湛家雄(中)表示警方對襲擊案視而不見，是講不過去。(何天成攝)

反修訂《逃犯條例》風波遍及全港多區，元朗區於7月21日發生無差別暴力襲擊事件及8月21日元朗西鐵站集會等。元朗區議會今早(3日)召開大會討論，有議員表示無差別襲擊案發生時警方多次視而不見，未有執法；亦有議員認為示威者行動暴力違法，惹社會撕裂。

元朗區議會今早16項議程中有一半為討論元朗7.21事件和天水圍警署煙花襲擊案，60多個公眾旁聽席坐滿，有20多人排隊等候補。議程開始前已見火花，區議員黃偉賢要求成立特別小組討論元朗襲擊事件及要求調動議程，建議均被拒絕。區議會主席沈豪傑將8項動議合併討論。

區議員湛家雄指7.21元朗事件中有市民無辜受害，警方卻未能抽調人手，情況講不過去，「當晚有兩個軍裝行過，但離開咗，當年葉繼歡拎AK47，警方得6飛子彈都駁火。如果當晚警員有企喺中間，就可能無咁多人受害，警員無哂guts(膽量)。」區議員文美桂認為公眾不能「有事就報警，無事就黑警」，認為政府有能力清場。

元朗警區助理指揮官(行政)李麗霞表示會嚴懲違法示威者，現時7.21事件正處司法程序和司法覆核中，強調警方與黑社會沒有任何關係。直至9月2日，此案已拘32人，當中4人已被控暴動罪。

元朗區議會其後否決了黃偉賢要求成立721獨立調查委員會及成立政府對話平台等的動議，僅7票贊成，22票反對，2票棄權。而李月民動議要求成立「檢討721元朗西鐵站暴力事件」的工作小組，8人贊成，20位反對，棄權有3票。另黄偉賢提出檢討事件亦以5票贊成，22票反對及2票棄權，不獲通過。

議會期間公眾人士曾口角釀成推撞，有人指罵區議員姚國威「x你老母」，會議未有中斷。