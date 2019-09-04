Dr.東：半數港人膽固醇水平過高 瘦人一樣有風險

高脂飲食是都市人患心血管疾病的重要元凶，衞生防護中心最新一期的《非傳染病直擊》揭示港人高膽固醇血症的患病率高達5成，即每兩個人就有一個的膽固醇水平過高。中心警告勿以體形來預測自己的血脂水平，即使纖瘦人士也會患上高血脂症，呼籲大眾要減少進食高脂食物，並透過做運動將失調的血脂水平逆轉。

衞生防護中心指出，血脂失調有多種類型，包括總膽固醇水平過高、低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）水平過高、高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）水平過低、三酸甘油脂水平過高，或以上血脂失調情況混合出現。血脂失調成因很多，除了年齡增長及遺傳因素，性別也有影響，男性患病風險較女性為高，但女性停經後的患病風險亦會增加。

以都市人來說，高脂的飲食方式是血脂失調的重要成因，包括過量進食飽和含量高的食物，例如牛油、全脂奶類、加工肉、肥肉及動物內臟，或反式脂肪高的食物如植物牛油及曲奇餅。相反，不少人無法做到每日進食至少5份蔬果的均衡飲食。此外，吸煙、飲酒及缺乏體能運動亦會導致血脂異常。

防護中心引用西方數據，指四成五的心臟病發作是由血脂異常引起，過去10年，全球因壞膽固醇水平過高而導致缺血性中風死亡或心臟病死亡的個案分別上升了2成1。衞生署近年的調查發現，本港15至84歲的高膽固醇血症總患病率高達5成，當中高血脂比率於55至64歲人士中最多。

血脂異常通常沒有病徵及不適感覺，令人防不勝防。雖然血脂異常多見於肥胖人士，但部分纖瘦者都有高血脂症，防護中心提醒勿以體形來預測自己患病風險。血脂失調並非不可逆轉，除了減少進食高脂食物、戒煙及戒酒，定期做運動有助調節血脂，包括提升好膽固醇水平及降低三酸甘油脂水平。世衞建議成年人每周應進行至少150分鐘中等強度的體能運動，預防心血管疾病。

「血脂類別」

●低密度脂蛋白膽固醇

○被視為「壞」膽固醇，會將膽固醇運往動脈內壁積聚，堵塞動脈，增加心血管疾病風險。因此水平愈低愈好。

●高密度脂蛋白膽固醇

○被視為「好」膽固醇，會將「壞」膽固醇從動脈內壁運回肝臟進行降解及清除，降低動脈堵塞及心血管疾病風險。因此水平愈高愈好。

●三酸甘油脂

○會堵塞動脈，增加心血管疾病風險，因此水平愈低愈好。

資料來源：衞生防護中心《非傳染病直擊》

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