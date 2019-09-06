修例風波：政團工作者遮打集會抗威權　冀白色恐怖勿蔓延

【20:52】遮打花園外，有示威者隔着馬路向警員叫罵及照雷射筆。

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【19:52】大會為在修例風波中離世、受傷和被捕人士靜默1分鐘。

社會及政治組織從業員工會今晚(6日)在中環遮打花園舉行「反濫暴，抗威權集會」，控訴警方自從6月9日開始，多次濫用暴力、甚至無理拘捕在反修例示威中擔任緩和角色的社會及政治組織工作者、立法會議員、區議員及議員助理等。集會晚上7時半開始，約有1000人已到場，部分人手持標語，亦有人帶美國國旗。

該會理事長鄭衍祺強調，今晚集會以和平方式進行，不想發生暴力衝突，亦因工會能力有限，並不能控制集會人士會後自發的活動。他期望集會可喚醒公眾對警方濫暴的關注，冀警方想清楚是否要使用武力對待市民。

鄭續說，反修例示威至今，分別有3位立法會議員、5位區議員及6位議員助理曾被捕，不希望「濫捕」情況持續出現。他相信，白色恐怖絕對不止警方「濫暴」，皆因不同形式的白色恐怖正在社會蔓延，就如國泰先後解僱多名參與反修例示威活動的員工，他認為假如白色恐怖持續，對香港會構成最大傷害。