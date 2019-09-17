黃桂榮等人億元融資騙案　再多1人被控洗黑錢

港商欲申請1億元人民幣投資基金時疑遭誘到深圳禁錮勒索，涉嫌捲入事件的黃桂芬、黃桂榮兩兄弟及一名男職員被控串謀詐騙罪，其中黃桂芬去年應訊後墮樓身亡，其餘兩名被告的案件今(17日)在西九龍法院再訊時，再有一人被指洗黑錢遭起訴。控方將3人的案件合併處理，3人現被控欺詐等4罪，裁判官准他們保釋至11月14日再訊，讓控方索取轉介文件，日後將案交由區院審理。

三名被告依次為38歲文員黃偉傑、61歲商人黃桂榮和40歲公司經理葉志偉。

首、次被告一同被控兩項欺詐罪，指他們於前年9月至11月，向事主李國熹訛稱英利財務及按揭公司會協助李申請一筆1億元的人民幣投資基金，要李擬備可行性報告和實地評估報告以支持申請，並表示用卓越萬利有限公司進行評估有助獲批，從而誘使李向卓越萬里支付99,880港元和88萬港元。

首被告另獨自被控一項企圖欺詐罪，指他於前年12月，向李訛稱在英利申請該筆基金時，要支付予首被告一筆88萬港元的顧問費。

第三被告則被控洗黑錢罪，指他前年8月至去年2月期間，以卓越萬利的名義持有一個戶口，並處理逾2900萬港元黑錢。