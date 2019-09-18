藥廠回收涉事消毒藥水　專家稱洗腎病人若細菌入血可致命

醫管局今(18日)公布正調查瑪麗醫院洋葱伯克氏菌集體感染個案，衞生署則指，昨(17日)接獲醫管局通報，瑪麗發現53名介乎24至90歲、接受腹膜透析治療的24男29女病人，曾感染洋葱伯克氏菌，當中5人屬入侵性感染。該署同時呼籲市民切勿使用名為Pro-Medi Prosept的消毒藥水進行傷口護理，因有關產品可能受細菌污染。

衞署指根據醫管局環境監測結果，顯示該款購自醫院店舖，以及於社區藥房和店舖有售的預先包裝消毒藥水樣本，被驗出對洋葱伯克氏菌呈陽性反應。而一般腹膜透析病人亦會在家中使用有關產品，作皮膚消毒和導管出口位置護理之用。

該產品由寶源(美國)藥業有限公司供應。署方今已到寶源巡查，並檢取產品樣本作化驗。寶源自願從市面回收所有有關產品，並已設立電話熱線： 2411 3463 解答相關查詢。

Pro-Medi Prosept消毒藥水含有0.05%氯己定。根據相關條例，該產品不列作藥劑劑品。署方已聯絡本地私家醫院及註冊洗腎中心，了解有關機構病人感染洋葱伯克氏菌的情況，並會聯絡受感染病人(如有)作出跟進調查。該署亦會向醫生發信，通知他們有關的感染個案，提醒他們停止使用有問題的產品，並作出傷口護理的建議。

據了解，因瑪麗醫院近日發現持續多名洗腎病人有不尋常的感染情況，再追蹤兩年的化驗樣本，始發現有53人感染該菌。由於該種消毒藥水非常普及，估計陸續會有更多病人「中招」，該院仍在繼續調查。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，洋葱伯克氏菌普遍存在於水、泥土及潮濕環境，一般健康人士感染後影響不大，但免疫力弱的人或長期病患者可能較易受該菌感染，且感染後情況較嚴重，該菌亦對抗生素及稀釋消毒劑有抗藥性。

他續指，雖然該菌本身入侵能力較低，但當洗腎患者每日重複使用含菌的消毒劑清潔皮膚與導管之間的連接口，便有機會造成感染，例如細菌會經皮膚，再循洗腎導管走入腹膜，導致腹膜炎。一旦細菌入血，更有機會出現敗血症，甚至死亡。

他說，該菌在香港及全世界導致各種感染的情況不普遍，每年只有零星個案，但他提醒市民及病人，如有使用涉事的消毒劑應立即停用，並諮詢醫生意見，否則原本要清洗的傷口，隨時「無菌都變有菌」。