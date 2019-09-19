團體推骨質疏鬆先導計劃　助高危者篩查診斷

香港65歲或以上長者多達39%人患有骨質疏鬆。有團體認為長者對骨質疏鬆缺乏認識，因此引起的骨折個案增加公營醫療壓力，建議港府為65歲或以上長者推行骨質疏鬆篩查資助計劃，並以有關服務納入地區康健中心的常規服務範圍。團體亦自行推出香港首個骨質疏鬆症基層醫療先導計劃，招募1000名長者參加，高危的骨質疏鬆人士會免費獲得篩查診斷。

骨質疏鬆是骨折主因，香港約17%的骨質疏鬆病人在手術後一年內因骨折連帶併發症去世。醫管局每年進行約7000宗臗關骨折手術，每名病人平均住院27天，相關醫療費用高達7億港元，對公營醫療系統構成壓力。

由醫護專家、學者和非牟利團體組成的骨質疏鬆醫療大聯盟，計劃招募1000名50歲或以上香港居民參與一系列與骨質疏鬆有關的教育、自我照顧和評估活動的先導計劃，並透過問卷篩查較高機會患上骨質疏鬆患者，當中400人可免費接受雙能量X光吸收測量儀(DXA)篩查服務，若確診骨質疏鬆病人會轉介私家醫院接受治療，並他們鼓勵他們以醫療券支付診金。

有關的先導計劃先在設有康健中心的葵青區推行，聯盟預計，如先導計劃在港全面推行，預計未來10年可預防多達8000宗髖骨骨折個案，並為政府節省超過1億港元開支，先導計劃已向政府提交落實建議書，希望政府在新一份《施政報告》中能在基層醫療中關注骨質疏鬆問題。聯盟又呼籲政府推出65歲或以上長者骨質疏鬆篩查資助計劃，並將有關計劃納入康健中心服務。