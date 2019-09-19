港確診乳癌時間較他區遲　有女士誤會照X光會有幅射

乳癌是女性最大敵人，香港乳癌基金會分析過去12年近2萬名乳癌資料庫的香港患者數據，發現大部分患者沒有定期進行乳健檢查，大部分在乳癌第二期才確診，較其他設有全民篩查的國家及地區遲。基金會建議政府盡快推行全民乳癌篩查，讓患早確診、早治療。

基金會指，有女士誤以為進行X光檢查會帶來幅射，又以為進行全身檢查後已非常健康而不進行乳房檢查，建議政府盡快推行全民乳癌篩查，協助婦女盡早發現有否乳癌。

基金會分析2006年至2017年收集的18,438名乳癌患者的數據資料，了解檢查習慣、風險因素及治療改變。結果發現，近年確診的患者較早年確診的患者有更多引致患病的風險因素，如超重及肥胖的患者比例上升。

檢查方面，曾接受乳房X光造影的檢查人數有上升趨勢，但進行每2年1次的定期檢查人數按年下跌，大大減低提早發現乳癌的功能。有乳癌患者指，曾經維持每2年1次的檢查，但自4年前開始停止，最終確診初期乳癌。另一患者亦指，過去10年只依賴自我檢查，近10年更沒有檢查，最終確診第4期乳癌。

結果又發現，過去12年，患者確診期維持在第二期，比較全球34個設有全民乳癌篩查的國家及地區，如英國、日本、韓國等，其確診期多為第一期，明顯較遲。以台灣為例，當地早於20年前已有篩查計劃，成功減低41%死亡率，更減低女士患有晚期乳癌的比例。

該會主席霍何綺華指，只有10%乳癌由乳房X光造影發現，形容「唔係好事」，因不少婦女對乳癌的了解有限，「以為摸到硬塊先係乳癌」，促請港府盡快推行全民篩查計劃，首階段可先為高風險女士提供檢查，再分階段推至低收入地區女士及全港市民。