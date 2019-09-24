理大研發新抗生素對付超級惡菌　料5年內完成臨床測試

愈來愈難消滅的耐藥性細菌令常用抗生素失效，增加治療難度，理工大學最近研發出一種新的抗生素「Nusbiarylins」，在動物測試中證實抑制細菌生長能力遠超部分常用抗生素，尤其是對付常見的「超級惡菌」耐藥性金黃葡萄球菌(MRSA)，且證實對人體無顯著毒性，估計5年內可完成臨床測試，有望成為新一代的候選抗生素。

濫用抗生素令到全球的耐性藥細菌愈來愈多，導致不少常用抗生素失效，需要用更強抗生素去治療，形成惡性循環。當中MRSA是其中一個威脅全球的耐藥性細菌之一，香港在過去10年，社區型的MRSA感染個案急升，2018年錄得1218宗，是10年前的7倍。

理大新研發的抗生素「Nusbiarylins」以新的抗菌機制，利用有效的小分子化合物阻隔部分蛋白質的結合，從而抑制細菌生長，當中一種名為「MC4」的化合物抗菌能力高，團隊將這種人工合成的化合物優化後，對付MRSA的能力較部分市面抗生素更佳，「最低抑制細菌所需濃度」低至0.125ug/mL(數字愈低代表抗菌能力愈高)，遠超苯唑青黴素、健大黴素等，包括被喻為「最後防線」的萬古黴素，其最低濃度也需要1ug/mL。

理大應用生物及化學科技學系助理教授馬聰表示，測試證實新的抗生素極易被腸道細胞吸收，反映口服使用效果佳。他指目前新的抗生素仍需一年時間進行動物實驗，估計去到臨床試驗仍要5年。他指這種抗生素研發成本較現有抗生素低，希望可成為常用抗生素之一。