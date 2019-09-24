國泰港龍航班再有氧氣樽被排氣　2名機艙服務員炒魷

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空表示，繼早前向民航處和警方報備6宗手提氧氣樽出現壓力偏低事件後。國泰港龍航空最新證實，本月21日由吉隆坡前往香港的KA730航班，在例行檢查中被發現1個手提氧氣樽壓力偏低，涉事航班所有執勤人員停飛，2名機艙服務員被解僱。

國泰港龍發言人指，該航班為空中巴士A330客機，機艙内總共有16個手提氧氣樽。在客機運作下一航班前，該公司已立即將該氧氣樽重新充氣，重申機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響。

國泰港龍已立即向香港警方報案，警方亦就事件同步調查，國泰港龍亦已知會香港民航處有關事件。另外，所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查，同時按調查結果，2名機艙服務員已被解僱。

發言人指，國泰港龍已進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，機組人員及乘客的座位上均裝有應急時使用的個人氧氣面罩。

自8月17至9月16日期間，分別在3班國泰及3班國泰港龍航機上，發生6宗有關存放在國泰或國泰港龍航機的手提氧氣樽出現壓力偏低事件。執勤所有涉事航班的機艙服務員，在協助調查期間暫停飛行職務，而證實與事件完全無關的機艙服務員則已恢復飛行職務，惟若干員工繼續協助調查。