練習題涉帶仇警訊息　何蔭棠中學道歉

修例風波持續3個多月，有教師被指摘「教壞細路」。保良局何蔭棠中學繼月初開學禮時有學生唱歌反修例歌曲掩蓋國歌後，網上最新流傳該校1份中文科中一級溫習與評估練習，其中一題涉及「警黑勾結」字眼。該校今日(25日)在校網發表聲明承認事件並道歉，指會嚴肅跟進，更指相關老師做法非常不專業。

網上流傳的練習題為四字詞填充題，要求學生根據《語文自學手冊》填寫品德修養有關的成語作答。其中一題「警察表面上維持治安，但實際上卻黑幫暗中勾結，置市民生死於不顧，真是____。」牽起廣泛討論，出題老師被指帶頭發表仇警言論。

該校指，校方嚴正表示絕不接受有關老師做法，又稱十分關注事件並已與該撰寫題目老師了解，有關老師承認嚴重錯誤，就此道歉。該校又稱致力保持政治中立，要求教職員須保持客觀、理性及持平態度教導學生，正嚴肅跟進事件，避免類似事件再次發生。

教育局回應指已聯絡學校了解有關情況，認為有關做法不可接受，已敦促校方徹查及嚴肅跟進，又稱會與學校保持聯絡，了解事件進展。該局強調，十分重視教師專業操守，對於未釐清的事實不應妄下判斷，更不可散播仇恨的訊息。