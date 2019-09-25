Forever 21旺角店餘4年租約關門　業主200萬招租

反修訂《逃犯條例》衝突令香港零售業步入寒冬，加上租金高昂，早前計劃申請破產的美國時裝品牌Forever 21在香港唯一的零售店、即旺角店昨日(24日)突然關門，進軍香港8年最終敗走收場。《東網》曾致電該公司詢問是否結業，但無人接聽電話。

Forever 21於2011年在銅鑼灣租用6層巨舖開設旗艦店，月租高達1380萬港元，創全港最貴舖租紀錄，頭威頭勢。集團於2016年中在旺角西洋菜南街租用3層近2萬平方呎巨舖，簽約7年，同年則宣布銅鑼灣旗艦店於2017年租約期滿後不會續租。今年中集團開始撤出內地市場。

該公司官網上周三(18日)向顧客致公開信，就財務狀況及結業新聞澄清，指全球商店如常營業，禮品卡、退貨、換貨、報銷和銷售購買等政策保持不變，承認公司正更改組織架構，會繼續經營大多數美國店舖及小量國際店舖。但網頁並無就香港分店結束解釋，只彈出視窗歡迎顧客訂購貨品船運送往香港，暗示香港實體店已不存在。

據悉，Forever 21旺角舖現時月租263.8萬港元，尚餘近4年租約，業主已低調重新招租，意向月租約200萬港元。同業H&M亦難捱市場逆風，早前傳出旗下分別位於旺角及銅鑼灣的旗艦店已尋求頂租多月，惟一直無人問津。據悉，兩舖月租分別高達900萬至1000萬港元。

勞工處表示關注事件，提醒有關僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約條款向受影響僱員支付工資及解僱補償，暫未接獲員工求助。中六生易同學及肖同學指每月會到Forever 21一次行街，感到顧客人流較7月時少30%至40%，認為結業少了一個選擇，但因很多零售業結業，故不感到驚訝。大學生陳小姐則稱，曾聽聞此店財務困難，對香港店結束感到可惜。

另外，有傳由寶光實業主席黃創增個人持有的鐘錶連鎖店「時間廊」、眼鏡連鎖店「眼鏡88」及「eGG Optical Boutique」日內向後勤員工派大信封，裁員60人，另要求全體員工下月起每月強制放3天無薪假，變相減薪10%。