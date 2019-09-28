國泰爆第8宗氧氣樽疑洩漏　港龍排除人為因素

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其全資子公司國泰港龍再有客機氧氣樽出現洩漏！國泰港龍航空證實，昨日(27日)KA622航班由香港前往杭州的例行檢查中，發現3個手提氧氣樽處於壓力正常但偏低範圍，航班在起飛前已更換有關氧氣樽以作預防。連同是次事件，至今已累計有8宗同類事件。

國泰港龍指，經調查後已排除人為因素，強調壓力錶顯示數值有時會受環境及氣溫影響而稍有偏差，乃正常情況。手提氧氣樽專供執勤的機組人員使用，好讓他們在飛機氣壓急降的情況下，依然能在機艙內行動。除了手提氧氣樽外，機組人員及乘客的座位上均裝有應急時使用的個人氧氣面罩。

港龍稱，保持安全運作是首要任務，公司會實施嚴謹的加強保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。

根據機管局網頁顯示，涉事港龍航班KA622由香港飛往杭州，原定起飛時間為昨晚8時10分，但最終至昨晚8時43分才啟航，因事件而延誤33分鐘。

事實上，由8月17日至9月21日，國泰航空已先後發生7宗存放在航機的手提氧氣樽出現壓力偏低事件，涉及3班國泰及4班港龍航機，所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查，而按調查結果，事件中有2名機艙服務員已被解僱。