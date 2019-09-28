政Whats噏：全港首個貨櫃議辦遭打爆玻璃淋紅油

近期多個議員辦事處被破壞，最新一宗係全港首個貨櫃議辦。案發現場係元朗區議員陳思靜位於元朗屏廈路行人天橋底搭建嘅貨櫃議辦，該議辦畀人打爛玻璃及被淋紅油，陳已報警處理，並破壞者予以強烈譴責。

陳思靜接受查詢時話，有街坊尋晚(27日)已發現有可疑人士喺議辦外徘徊，至今日(28日)凌晨約兩點鐘，有街坊發現有人打爛議辦嘅窗戶，又淋紅油，疑人見有街坊拍攝破壞嘅情況，隨即上車離去，而該名街坊拍下該部車輛嘅車牌，並報警處理。佢又話議辦養咗兩隻貓，喺今次事件中有點受驚，所以已送咗返屋企嘞。

對於議辦遭破壞，陳思靜都感好突然，又話「就算要搞，我都唔係排位咁高嘅人嚟掛？」佢估計今次事件與反修例立場有關，指元朗區議會早前討論721西鐵元朗站襲擊事件時，佢都係贊成成立獨立調查委員會，但堅持係要今次反修例風波平息後才成立，由於民主派議員唔同意要等到事件平息，故佢惟有對動議提棄權票。

佢又估計因早前喺Facebook貼文，批評有人將港大孫中山像戴上防毒面具，以及網傳「死亡名單」，發現其中一個家住天盛苑嘅受害者，住址根本唔存在，可能因而觸動某啲人神經，而有朋友亦截圖，指有人早就想搞佢嘅辦事處，所以一切都交由警方調查。佢強調香港一向重視言論自由、多元包容文化，市民喺表達意見時應保持和平理性同互相尊重。