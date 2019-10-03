網民熱話：電單車學神獨闖紅隧？　網民反轟「唔知就少出聲」

見唔到就一定冇？有網民近日在公路上見到一名電單車學神，正往紅隧方向行駛。目擊者於是上網發文調侃：「呢位同學...你教車阿sir去咗邊」，又嘲諷學神違規駛入紅隧。誰知竟遭網民反笑：「衝出嚟X」。

網民Dezart Eagle昨日（2日）於Facebook群組「馬路的事討論區」發布貼文指，往紅隧方向公路竟有鐵騎學神「無師」出車。貼文更稱：「未知咩事就笑嘅你，學牌係唔可以入紅隧」。但從圖中可見，該路段雖是往紅隧方向的指示牌，但亦可通往尖沙咀等其他地方，未必一定要去紅隧，而電單車考試完成第一階段強制試並合格後，毋須師傅跟車亦可出馬路「操車」。

結果貼文一出事主就遭到圍攻，笑指「真心膠」，又斥「自己唔識嘢就笑人」；亦有人反指：「我好似見到有人揸緊車都仲玩電話」，暗諷事主駕駛時仍繼續拍攝。事主看過留言後似乎並不服氣，「咩紅隧學牌入到咩？請指教」，隨即遭人反擊「呢條路唔係只去紅隧」。

網民有話說：

Hodge Lau：咁你個教車阿Sir又去咗邊？教到你咁

Wai Shun：大家唔好見怪，樓主其實想出來搞下氣氛

Chun Kit Lee：教車阿Sir應該坐邊到教

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