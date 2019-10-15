環團鼓勵減塑　為機構增設20部免膠樽飲水機

為加強市民減塑意識，環保組織「Go Green Hong Kong」宣布將今年的「撲水」環保運動升級為「全城減塑大行動」，將於2019/20年度為有需要的機構安裝20部免膠樽飲水機和舉辦30場環保講座，並加入新元素，舉辦10場城市耕作工作坊；並為「全城撲水計劃」2018/19年度的受惠機構更換飲水機的濾芯及清洗水缸，讓用家享用清潔飲用水，透過多方面讓市民「對膠樽水說不」。

活動今(15日)舉行開幕禮，Go Green Hong Kong創辦人彭凱恩表示，上年度「撲水」運動成功安裝了50部免膠樽飲水機，截至2019年8月提供逾11萬公升飲用水，相當於節省超過22萬個膠樽。此外舉辦了42場環保講座，有超過7000名幼兒、小學生及家長等出席，受惠機構包括幼稚園、小學、社區中心及社福團體。

環境局局長黃錦星表示，堆填區日均接收1萬多噸固體廢物，當中三分一為廚餘，第二多是廢紙與廢塑膠，佔20%。政府致力從源頭減少塑膠廢物，包括今年1月起政府食堂已不提供膠飲管和發泡膠餐盒，公眾開放的政府場地加設500部飲水機，並考慮引入「按樽制」和使用逆向自動售賣機等。