修例風波：稱陳彥霖疑患思覺失調　陳母相信女兒是自殺

15歲職業訓練局青年學院女學生陳彥霖，上月失蹤後被發現浮屍海面，疑團未解惹來坊間揣測。陳彥霖母親接受訪問時表示相信女兒是自殺，又透露女兒疑有思覺失調。對於陳曾參與反修訂《逃犯條例》活動，陳母稱女兒於7月時曾向其表示不想再「出去」參與，因認為事件已「變質」。

陳母接受電視台訪問時展示陳彥霖的出世紙，以證是陳的母親。陳母表示，相信女兒是自殺而非他殺，因她一直與警方跟進，亦翻看過閉路電視片段，可見女兒情況有異。陳母又稱，女兒疑患思覺失調，因女兒曾表示有男人對她說話，令其無法睡眠，女兒亦曾表示不想再入女童院。陳母解釋，因女兒8月時曾到塘福探男友，惟情緒失控，拒絕付的士車資，又打傷女警，最後需入女童院。

陳母又指，女兒於6月曾有份去派有關修例活動的文宣，但7月已表示不想去，因為覺得已「變質」。對於有指女兒曾中催淚彈，陳母則稱當時女兒是到尖沙咀購物，買蛋糕予同事，而非在反修例活動「前線」。

陳母指自己現時已被「起底」，包括工作地點等被披露，半夜三更亦有人打電話給她，令其提心吊膽。她指一家人已很慘，希望「唔好咁殘忍」，讓事件得以平息。