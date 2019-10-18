修例風波：網民發起快閃遊行　中環千人上街佔車道

修例風波引發示威遊行持續逾4個月仍未平息，再有網民今(18日)發起「五區遊行LUNCH TIME快閃」行動，分別在中環遮打花園、尖沙咀梳士巴利道和旺角朗豪坊、觀塘駿業街遊樂場、荔枝角深水埗運動場和葵芳新都會廣場快閃遊行。遊行於下午2時前全部結束。

其中中環遮打花園遊行人數一度高達千人，部分人士在公園內以揚聲器控訴15歲少女陳彥霖死因有可疑，有警員戒備，當參加人數增至約300人，警方突舉起黃旗警告，指現場涉嫌有非法集結，呼籲他們離開。

遊行人士其後走出遮打花園轉入德輔道中，佔領2條行車道，沿途高叫「五大訴求 缺一不可」、「香港人反抗」等口號，期間有不少戴口罩着恤衫的上班族加入。遊行人士到達租庇利街、恒生銀行總行外，調頭返回遮打花園。

在觀塘駿業街遊樂場起初約有70人，人群其後起步進入觀塘海濱長廊遊行，沿途大叫「香港人、反抗，光復香港」口號，人數增至逾400人。而尖沙咀有約100人參與，路線由梳士巴利花園往旺角朗豪坊，大部分人戴上口罩或V煞面具。葵芳新都會廣場有約200人行至葵興站，眾人抵達後和平解散。