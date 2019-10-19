修例風波：禁學生簡報宣揚政治　城大教授被質疑製白色恐怖

反對修訂《逃犯條例》風波蔓延學界，香港城市大學一名市場學助理教授昨(18日)向學生發電郵，指學生如在課堂簡報中宣揚政治議題或理念，將給予全組學生零分；該電郵引起學生不滿，認為部分人只是把近日的社會議題融入課堂簡報，與課程內容息息相關，並非在課堂叫口號或影響課堂秩序，質疑該助理教授製造白色恐怖。

據了解，涉事為城大市場學系助理教授陳勇錦，相關課程是電子市場學。有學生早前在課堂簡報中，以反修例相關議題作主題，稱原本在香港甚受歡迎的內地品牌飲品，近日的銷情受事件影響而下滑，該組同學的簡報更以一張小熊維尼的圖片作總結，懷疑因此令陳勇錦不滿。

陳勇錦事後向全班學生發電郵，重申如有任何同學在課堂簡報中宣揚政治議題或理念，將給予全組學生零分，又重申大家是在課堂學習，而非把個人的政治理念帶入課室。

城大發言人表示，不知道相關老師的言論，將作進一步了解，又指城大是國際化大學，以英語授課，在課堂上的教與學，必須與課程內容有關。