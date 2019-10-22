蓮塘口岸1520螺絲帽貨源不明　工程由禮頓承建　須重新抽驗

蓮塘/香園圍口岸被揭工程出現問題，有一千五百粒螺絲帽欠缺入貨紀錄，部分已安裝及「落石屎」。

延遲近一年落成的蓮塘/香園圍口岸被爆出工程監管漏洞！口岸工程約一千五百粒螺絲帽欠缺入貨紀錄，部分已安裝及「落石屎」，導致工程須重新抽驗，已落石屎的位置則需進行結構評估，建築署已向承建商發警告信，強調工程符合設計及安全要求。有工程師質疑地盤監管明顯出現問題，「連最基本的入貨紀錄都欠奉時，更加唔好講材料係咪合乎質量，程序係咪合乎要求」。

建築署負責的「建造蓮塘/香園圍口岸-口岸建築及相關設施」工程合約價值七十一億元，二○一五年七月動工，承建商為禮頓建築（亞洲）有限公司。口岸及香園圍公路原定去年底一併開通，但口岸工程延誤，港府今年五月率先讓香園圍公路通車，以紓緩沙頭角公路及粉嶺市中心的交通，並預計今年內完成口岸建造工程。

據了解，鑑於禮頓涉及沙中線工程問題，建築署去年八月要求審核由禮頓承建的蓮塘口岸工程紀錄，結果發現承建商未有適時提供用於管制站內連接橋內部分螺絲帽的入貨紀錄，意味有螺絲帽來歷不明，但部分螺絲帽已安裝在鋼筋上以及「落石屎」，未知是否符合質量要求。

建築署獲悉後要求工程顧問跟進，其後發現涉事螺絲帽總數約有一千五百二十粒，當中一個批次約一百一十粒，即少於連接橋工程所用百分之三的螺絲帽已安裝並落石屎，其他批次約一千四百一十粒亦已安裝在鋼枝上或放置在倉庫。禮頓對事件不作回應。

香港大學土木工程系副教授楊德忠指出一般情況下，所有進入工地的材料均需受監管，如鋼筋及螺絲帽，駐地盤工程師會負責抽辦檢驗，合格的批次需要特別標示才可使用。他對於是次發現有螺絲帽欠缺入貨紀錄感到奇怪，亦質疑該批次未有抽驗，「即係最基本連咩貨都唔知，係咪同一個供應商、送嚟嗰款係咪訂嗰個款，連最基本步驟都無，之後嘅程序都唔敢諗」。他認為首要補救工作是找出沒有入貨紀錄的螺絲帽所屬位置，如已落石屎，應盡量採用非破壞性檢測。

建築署承認，承建商未適時提供部分批次螺絲帽入貨紀錄及安裝在連接橋部分並已灌注混凝土，考慮到涉事螺絲帽的位置並非連接橋的主結構，而開鑿混凝土抽取樣本會破壞螺絲帽的完整性，工程顧問公司進行評估後，確認結構符合原定的設計及安全要求，又指上述事件緣於禮頓沒適時提交螺絲帽的入貨紀錄，不符合合約要求，故此按管理承建商的相關指引，去年已向承建商發警告信。