環團促推公共交通電動化　控制私家車增長

去年全港16個空氣質素監測站中，有9個錄得二氣化氮濃度年均值超標。有環團建議政府進一步收緊污染物排放標準之餘，加快推動公共交通電動化、控制私家車增長、實施電子道路收費及設立更多行人專用區，保障市民健康。

政府撥20億元資助私人屋苑安裝電動車充電設施，綠色和平項目主任伍漢林指出，本港只有50多萬架私家車，僅佔全港二氧化氮排放量的百分二，即使全數改用電動車，對解決減排問題亦影響不大。他認為，除逐步更換環保巴士外，亦應加快商用車輛如小巴轉用電動車的速度。

此外，政府應在一些空氣污染較高的地方，例如中環，實施電子道路收費及設立行人專用區。伍稱，調查發現部分學校附近的空氣質素較差，由於學校不能搬走，他建議學童、家長於返學及放學時盡量縮短在路上的逗留時間，或避避在繁忙時段在路上逗留。

至於環保署應否增加路邊空氣監測站的數目，伍指環保署的監察方法已具有很高的科學性指標，未來還計劃多增加兩個監察站，可監察9成人的居住範圍。而綠色和平在69個地點採樣，只可說是提升監測的解像度和深入一些，兩個採樣方法不存在優劣的對比，只是互相補足。