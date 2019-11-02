逾25%受訪小學生感焦慮　10%出現抑鬱

小學生功課多、壓力大的情況一直備受關注，香港城市大學1項研究發現，逾25%受訪小學生出現中等或以上程度的焦慮，另有10%小學生出現中等或以上程度的抑鬱。研究指透過培養積極態度、探討個人優勢的「正向教育」，有助建立正向校園文化，有效減低小學生的焦慮和負面情緒，提升學習動機。

城大社會及行為科學系正向教育研究室在2017年至2019年間，於8間小學推行「正向教育校本計劃」，並於今年6月至7月訪問參與計劃的1859名小學生、約1700名家長和逾200位教師。調查發現，雖然76%受訪小學生的幸福感指數為中等或以上程度，但分別有23%和10%小學生顯示低幸福感和高孤獨感。普遍小學生的學習動機和學校歸屬感則屬中等或以上程度。

教師方面，約80%受訪老師顯示中等或以上程度的正向情緒和幸福感，有約20%老師顯示中等或以上程度的負面情緒。有約28%受訪家長認為自己不是稱職的父母，13%家長表示家庭成員間未能互相支持和共同解決問題，反映家長需要更多支援。

城大社會及行為科學系副教授郭黎玉晶認為，要減輕小學生的焦慮或負面情緒，提升幸福感指數，可分別從家長、教師、學校、政策等方面入手，家長應發掘子女的品格強項，讓子女有機會表達感受和意見。教師可在學校日常交流中多關注學生的精神狀態，嘗試多運用欣賞的語言，並採取積極學習和實踐建構式的教學模式。