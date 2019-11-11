沙螺洞生物多樣化 環團建生態池塘助復修

香港一直被視為石屎森林，但原來郊外的生物多樣性亦十分豐富，有環保團體於沙螺洞進行調查及保育，發現有上百種蝴蝶，另有蜻蜓及兩棲及爬行類等物種，更首次於沙螺洞錄得盧氏小樹蛙及大頭蛙，惟一些本地常見的蜻蜓卻沒有蹤影，相信是由於沙螺洞屢受外來物種入侵及人為破壞影響，令物種的多樣性正逐漸下跌。團體將在當地展開濕地復修工程，建造生態池塘及人工沼澤，望復修當地生態環境。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，沙螺洞生態價值高，排名僅次於排第一的后海灣。單又指，以前有不少農民在沙螺洞種米，棄耕後成為淡水濕地。惟沙螺洞一直缺乏管理，屢受到人為破壞，包括捕捉花鳥蟲魚、玩四驅車，加上有外來物種入侵，令沙螺洞「五勞七傷」，生態環境受到威脅。

為復修濕地及孕育更多物種，綠色力量獲環境及自然保育基金贊助950萬元，開展「沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃2018至2020」的保育項目，涵蓋面積與九龍公園相約，約11.5公頃土地。團體於去年4月起進行共17個月的生態基線調查，發現沙螺洞的物種有樣性有改善。

綠色力量助理教育及保育袁欣鈴表示，調查涵蓋六種生物類別，包括錄得128種蝴蝶、56種蜻蜓、36種兩棲及爬行類、13種淡水魚、11種哺乳類及151種植物，並在該地首次錄得的盧氏小樹蛙及大頭蛙，前者屬香港特有物種，在世界自然保育聯盟紅色名錄內列為「瀕危」。大頭蛙亦不常見，只有少數新界地點有記錄。

袁續指，沙螺洞素有「蜻蜓天堂」的美譽，佔全港蜻蜓物種65%。團體此階段錄得屬「瀕危」，只在香港、福建及廣東有記錄的克氏小葉春蜓；本地較少分布的琉球長尾蜓、全球體形最小的侏紅小蜻及三角麗翅蜻。惟過去是當地靜水濕地常有記錄的六斑曲緣蜻，在調查中只出現過一次，而本地常見的紅蜻，在調查中亦未曾出現。

上述調查可作為檢討及復修濕地工作的參考，團體亦已獲城規會批准有關土地用途申請，本月起復修昔日水利系統，建造生態池塘和人工沼澤，為各種物種提供棲息地，改善土地儲水能力，控制外來植物擴散及打擊具破壞性的人為活動。單家驊補充指，期望物種增加得愈多愈好，「令到啲生物返番嚟。」