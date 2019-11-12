修例風波：教育局拒停課　多間學校自行停課

今日有網民發起「黎明行動2.0」，號召在多區堵路，交通嚴重受阻，教育局沒有宣布停課，學生須繼續上學，不少學校決定自行停課。多間位於將軍澳的小學宣布今日停課，英基學校協會亦指十分關注師生的安全，今日轄下所有中小學及幼稚園停課，學生毋須回校。

位於將軍澳港鐵站附近的將軍澳天主教小學，在網頁公布，鑒於近日社會事件，顧及學生安全的情況下，學校今日停課一天，學生不用回校上課，建議家長請提醒子女留家溫習，注意安全。毗鄰的保良局黃永樹小學亦指由於考慮到現時學校附近環境的社會秩序、交通情況、學生安全等因素，學校今日停課一天，校園會如常開放，教師會照顧有需要回校的學生。

職業訓練局（VTC）亦指，因應未能預計的交通情況，職業訓練局所有院校今日所有課堂及考試取消。香港大學、中文大學、浸會大學及教育大學亦因應社會情況持續惡化，今日繼續停課。

教育局昨指，就今日可能出現的情況，籲請學校繼續彈性處理個別教師和學生因交通或其他突發事故而遲到或缺席的事宜，亦提醒學生及家長明早出門前注意交通消息及相關宣布，如有因交通或其他考慮家長決定子女不能或不宜回校，應盡早通知學校。