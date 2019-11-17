政Whats噏：傳建制不滿校長管得差　卡住大學工程撥款

立法會財務委員會上周五(15日)首項議程係討論理工大學醫療教學大樓興建計劃，會議一開始，政府就話因為唔同人士對項目有好多意見，當局希望有更多時間諮詢，所以臨時抽起項目。有消息指由於建制派對大學管理好不滿，亦對校長怨氣大，抽起大學工程撥款可能陸續有嚟。

喺抽起理大嘅撥款申請項目後，外界盛傳建制派議員因近日學生同警方喺校園激戰，示威者又喺大學隔離嘅主要公路整路障，所以刻意阻礙大學建築嘅撥款，擔心另外兩個大學嘅工程撥款申請都會被卡住。

其一係中大嘅項目，申請撥款喺大埔興建一座教學科研綜合大樓，用以提升醫學院校區發展，本身已經排咗喺上周五財委會第三項議程，由財經事務及庫務局局長劉怡翔負責，但本周五(22日)財委會嘅議程未定，未知到時係咪都會排上議程。另一個係理大圖書館擴建同翻新工程，就排咗喺本周三(20日)工務小組委員會第一項議程，由教育局局長楊潤雄負責。唔知政府會唔會最後又臨時抽起呢？

有消息人士話，建制派議員認為大學管理不善，感到好不滿，覺得依家啲學生搞到立立亂，又佔據校園，仲要塞晒附近嘅主要公路，建制派對大學校長有好大怨氣，覺得班校長根本控制唔到啲學生，所以建制派需要多些時間觀察，再傾一傾才有決定，若然現時要表決相關大學嘅工程撥款，佢哋必定會投反對票。

財務委員會主席陳健波話明白政府之所以臨時抽起相關申請項目，係因為如果堅決表決撥款，一旦遭否決，到時要重新再將個撥款推上立法會太麻煩。佢話建制派議員可以將三個大學工程嘅撥款一齊傾，盡快喺本周三工務小組委員會前傾掂數。佢又話啲議員互相鬥爭，最後害咗主席，即係佢！佢話咁搞法花咗時間開會又一事無成，市民會受害囉！

我哋亦問過身兼工務小組委員會主席嘅盧偉國，佢話無收到政府話要改動議程或者臨時抽起理大圖書館擴建同翻新工程議案嘅訊息。咁有冇聽聞建制派可能反對呢個項目，同埋建制派有冇同佢傾過？佢就話冇聽到咁嘅意見，亦都冇傾過。