修例風波：私家車衝防線警開一槍　警告暴徒再攻擊會實彈還擊

警方昨晚(17日)深夜交代理工大學晚上的情況，指他們約於9時半宣布，因應理工大學校園內暴亂情況，危害公眾安全，設施受破壞，且有多個實驗室內的化學危險品被偷走等嚴重情況，呼籲所有在理大校園內人士，立即從李兆基樓旁邊的出口離開，並聽從警方指示，警方當時正部署下一輪行動。

至於社交媒體有留言指，警方一方面呼籲校內人士於上述出口離開，另一方面又不斷在該出口施放多枚催淚彈，警方澄清絕無其事，而指事實上，有暴徒在上述出口附放火，導致現場煙霧瀰漫，警方就暴徒罔顧別人生命安全行為，予以譴責。

與此同時，警方亦交代一宗暴徒以汽車嘗試襲擊警員案件，指昨晚大約10時，警方於柯士甸道設下防線，並向漆咸道南方向推進，期間有暴徒駕駛一白色私家車，疑蓄意從後撞向警員，在場警員發現後方有私家車衝來，一名警員向私家車開一槍，私家車隨即掉頭，並沿柯士甸道往尖東方向逃去。警方嚴厲譴責，冷血暴徒此等倣效恐怖主義行為，對於任何暴力違法案件，特別有機會對人群造成嚴重傷害的襲擊，定必全力調查。

警方亦警告暴徒，切勿再用汽油彈、箭及汽車，或任何致命武器襲擊等武器攻擊警務警員，並且停止所有襲擊行為；如果暴徒再進行該種危險行為，警方會在別無選擇情況下，會使用所需最低武力，包括使用實彈還擊，警方警告任何人切勿以身試法。