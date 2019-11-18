保良局港大研食物稀稠度8級制　9成長者健康改善食欲增

不少長者都有吞嚥困難，平時只能進食淡而無味的糊餐或軟餐，影響食欲導致體重急跌。保良局與香港大學合作進行為期3年的研究，引入國際吞嚥障礙飲食標準，將食物稀稠度分成8級制，根據患者病情將軟餐制訂最合適的口感並改善食物外形。先導計劃個案發現，計劃開始2個月後，90%長者體重能維持或增加，全部人能把全餐分量吃光，食欲大為改善。

保良局表示，轄下14間安老院舍有近30%院友有不同程度的吞嚥困難，需進食糊餐或軟餐，而這類食物由於賣相及味道不吸引，一般難引起食欲，影響長者營養吸收，因此今年和港大推行吞嚥安全研究計劃，將食物稀稠度分為8級制，由流質狀、糊狀、軟腍狀及食物原狀等。以糊狀為例，適合舌頭控制能力較弱、咀嚼及吞嚥有疼痛感者：一口及軟腍狀則適合缺少牙齒或佩戴假牙者。

負責研究的港大吞嚥研究所所長陳文琪表示，先導計劃篩選了7名長者，他們進食上述軟餐2個月後情緒及健康狀況有改善，反映配合度身訂造的軟餐稀稠度，加上利用增稠粉重塑固體食物原貌，令長者食欲改善。

93歲的翁婆婆有多種慢性疾病，包括高血壓、糖尿病及心臟病，更曾做過下肢截肢手術，影響自理能力。她的體重也受疾病影響下降，在院舍經常要進食醫院常見的「全糊餐」，即將魚、肉及菜攪勻變成一碗糊狀，令大部分長者都敬而遠之。

翁婆婆參加港大先導計劃後，食欲大為改善，體重在短短2個月由36.1公斤增至40.2公斤，且能自行進食，並將餐量全部吃完。保良局未來3年會將研究推展至轄下院舍，招募更多長者參加。