修例風波：華外交部回應理大局勢　警正保障民眾生命財產

中國外交部周一（18日）在例行記者會上，被加拿大媒體《環球郵報》問到，中方多次呼籲香港和平安全和穩定，惟香港警方似乎正在阻止學生離開校園，中方是否應該允許他們離開。外交部發言人耿爽回應時稱，警方所作所為完全是依法保障香港居民的生命和財產安全，維護正常的社會秩序。

對於記者提問，耿爽表示質疑，指香港局勢如今已不是簡單的和平示威，而是一小撮極端暴力犯罪分子，對普通市民施以暴行，試圖干擾香港社會正常的運轉，危及公共秩序。耿爽續指，中方已多次重申，香港的當務之急是止暴治亂，恢復秩序，稱中央政府堅定支持港府依法施政，亦支持香港警方維護社會秩序，同時支持香港司法機構依法嚴懲暴力違法犯罪分子。

台灣的陸委會則批評，香港警方壓制示威的火力升高，持續封鎖理大會嚴重威脅校園民主與安全，有機會將集體人道危機風險升高。陸委會譴責各種暴力及強硬鎮壓作為，籲各方冷靜克制，以免局勢惡化。陸委會同時呼籲在港台灣民眾注意自身安全，台灣經濟文化辦事處已設專責小組，協助有需要的在港台灣民眾。