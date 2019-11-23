修例風波：催淚煙礙孩子健康　家長遊行促警停用化武

修例風波至今，警方在全港各區共施放過萬枚催淚彈，不少地區更鄰近民居或學校，令公眾關注小朋友吸入催淚煙後造成的長遠健康影響。為保護下一代，教育界及家長今日(23日)發起「保護小朋友遊行」，要求警方停止使用化學武器，保障小朋友健康。

遊行路線由九龍塘沙福道行至喇沙小學，早前已獲不反對通知書。早上10時許，集合點已有約50人到場，遊行沿途多人加入，約有300人參加，有家長帶同小朋友一齊參加。他們高舉標語，高呼「保護孩子、政府有責」，促請政府回應市民訴求，立即停止使用化學武器。

發起人沈女士表示，自己為兩名小孩的母親，家住屯門的她，小孩曾受屯門不明氣體影響，眼痕了整整一個星期，而由於屯門處處放催淚彈，擔心催淚煙會導致嬰兒皮膚敏感，至今都不敢帶小朋友到公園玩。她擔心警方不斷釋放催淚煙會影響孩子健康，希望喚醒公眾關注事件，故在九龍塘學校區發起相關遊行，已取得不反對通知書。

另外，林太與6歲的女兒一起參加遊行，她批評運動初期她居住的黃大仙慈雲山一帶是催淚煙的重災區，女兒及同學均反應感到不適，咳嗽變得頻繁，她女兒現時出街都會戴口罩，以防再吸入有毒氣體。她促請政府及早公開催淚彈成分，釋除公眾疑慮。