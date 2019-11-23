飛機降落搖晃或遇風切變　天文台裝雷達預警減風險

飛機降落時若有劇烈搖晃，可能是遇上風切變或湍流。天文台表示，風切變是指風向與風速在短距離之內發生急劇變化，令航機浮力有所改變，若航機在起飛或降落時遇到顯著的低空風切變，有機會令航機偏離原有航道，對航空安全構成威脅。天文台40年前已在舊啟德機場設立「低空風切變探測系統」，其後又於赤鱲角機場構建「多普勒天氣雷達」等，探測風切變情況，減少意外風險。

天文台表示，1979年在舊啟德機場設立第一代的「低空風切變探測系統」，利用機場一帶的風速儀數據，協助評估風切變出現並發出警示；隨着1998年赤鱲角機場啟用，該台又在新機場安裝「風切變及湍流預警系統」，除利用機場附近的自動氣象站網絡和氣象浮標外，亦加入安裝在大欖涌專門探測微下擊暴流的「多普勒天氣雷達」。

該台解釋，微下擊暴流主要伴隨大雨及強雷暴出現，會產生嚴重風切變，上世紀七八十年代亦曾引發空難。現時機場有2台長程及5台短程的多普勒激光雷達，分別監察風切變、建築物尾流及飛機尾渦等，提醒機師遇上風切變時可及早做準備。

另外，天文台2005年推出由該台研發的世界首個「激光雷達風切變預警系統」，探測無雨時的風切變情況。台長岑智明指出，該激光雷達是他與幾個同事一同研發，並發明出獨特的掃描和計算方法，可準確捕捉飛機於航道上遇到的風切變。