政Whats噏：陳健波促大學校長道歉　要挾撤撥款

最近理大同中大都有示威者爆發嚴重衝突，破壞及焚毀校園設施，立法會保險界陳健波(波哥)尋日(22日)就喺Facebook上載咗一條片，話大學搞成咁，校長同教職員有重大責任，希望每年700幾萬港元薪酬嘅校長同埋管理團隊一定要檢討，唔單止要向市民認錯道歉，仲要清楚解釋，好似要交代點樣糾正錯誤，如果唔係，市民唔想再浪費錢喺大學嘅呼聲只會愈來愈大，到時喊都無謂啦！

波哥解釋話，警方喺校園內檢到數以萬計汽油彈，又有大量極度危險嘅化學品遺失，對警察及市民都產生極大危險，大學被搞到烏煙瘴氣，好多市民都好谷氣喎。而香港法例規定大學有極大自主權，所以大學發生咁嘅事，一定要由大學管理當局負責，唔好諗住將責任推畀其他人咁話！

之後又話大學發生呢啲醜事，點解仲要每年撥220億港元公帑去支持佢哋去誤人子弟，不如將啲錢攞去資助香港學生海外或者國內升學，大學用地就用嚟改建公屋或者居屋，起碼可以住到幾十萬人喎。如果校方唔想變成咁，就一定要做啲嘢喇，要承諾唔會重蹈覆轍，以免大量家長痛心疾首。