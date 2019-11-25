區選2019：至少9名區會主席連任失敗

葉傲冬是其中一名連任失敗的區議會主席。

十八區區議會大翻天，至少九名區議會主席連任失敗，目前只有九龍城區議會主席潘國華及元朗區議會主席沈豪傑保住議席。

油尖旺區議會主席葉傲冬連任失敗，輸給民主動力陳梓維。葉傲冬為民建聯副秘書長，自2008年起擔任油尖旺區議員，其後兩度連任勝功，並於2016年當選油尖旺區議會主席。

另外，至出任西貢區議會主席25年的民建聯吳仕福連任失敗，吳自1986年起出任區議會，94年循直選進入議會並擔任主席。而屯門區議會主席梁健文、北區區議會主席蘇西智、葵青區議會主席羅競成、黃大仙區議會主席李德康亦連任失敗，全部均為民建聯成員。

此外，報稱獨立的中西區議會主席葉永成連任失敗，而今年4月才當選大埔區議會主席的民建聯黃碧嬌及荃灣區議會主席的獨立黃偉傑同樣無法連任，二人的主席生涯維持6個月便告終。

副主席方面亦有多人落敗，包括觀塘區議會副主席洪錦鉉、灣仔區議會副主席周潔冰、大埔區議會副主席鄭俊平、元朗區議會副主席王威信、深水埗區議會副主席陳偉明、南區區議會副主席陳富明及黃大仙區議會副主席黎榮浩。