區選2019︰建制慘敗要變陣選超級　謝偉俊披甲被看高一線

今次區議會選舉其中一個焦點，是21名雙料議員能否力保議席，取得明年立法會俗稱「超級區議會」的區議會第二界別議席入場券，最終建制派兵敗如山倒，一夜之間13名建制「雙料議員」，包括原來循超級區議會進身議會的周浩鼎都戰敗而回，只餘下奮戰才保住議席的民建聯主席李慧琼及柯創盛、工聯會郭偉強，以及本身是律師的謝偉俊，另一人是以屯門鄉事委員會主席身份任屯門區議會當然議員的劉業強。

值得留意的是，民建聯多名接班人選如油尖旺區議會主席葉傲冬、中西區區議會副主席陳學鋒、沙田區議員李世榮等悉數敗選，民建聯在區議員數目大幅「縮水」，要一如2016年一屆派出2名候選人搶灘超級區議會議席的機會銳減。

政界一般相信，建制派在今次區選元氣大傷，要於不足1年時間後的立法會選舉「翻盤」，基本上是不可能的任務，因此，建制陣營預料會以最高知名度2人，力保現時2個超級議席，除了在苦戰下成功連任的李慧琼，另一名潛在人選是具有一定知名度，現時循九龍東直選當選的謝偉俊。

相對於建制，泛民就有「幸福的煩惱」，民主黨4名「雙料議員」即鄺俊宇、涂謹申、林卓廷及許智峯均順利連任，加上上屆以數十票落敗的尹兆堅成功重返葵青區議會，以致今次成功「復出」當選葵青區議員的立法會前資訊科技界議員單仲偕，以上眾人均取得成為超級議席候選人的入場券，可按黨的策略靈活作出部署。

其他泛民方面，基於街工梁耀忠事先張揚無意於明年循超級議席連任立法會議員，今次於區選勝出比率高的新民主同盟，其知名度最高的范國威，或會被推舉為泛民爭取第3個超級議席。