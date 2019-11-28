新田購物城拍烏蠅月蝕百萬元8月結業　黃定光嘆時不予我

鄰近落馬洲的新田購物城，開業至今一直「拍烏蠅」，未能達到原先開業以分流水貨客及內地客的目的，已於今年8月悄悄結業。項目牽頭人、立法會議員黃定光坦言「時不予我」，項目營運籌備了2年半，期間因個人遊政策改變，近期又遇上修例風波致訪港旅客量大減，無客支撐而無奈結業。黃指未計已投入的1.8億港元建設費，更要月蝕百萬港元，至今未收過一港元租金，只有離場，已將土地交還發展商。

新田購物城於2015年9月獲城規會批出臨時規劃許可，為期3年，惟項目籌建了2年半，到去年2月才開業，由於距許可期限只餘半年，原有400間公司簽意向書，但最終只有27間公司簽租約，最後更只有11個商戶開業。

黃表示不少商戶打退堂鼓，最終購物城十室九空，他坦言「開壞個頭」，營運月蝕一百萬港元，無法再向老友集資，亦無法再支撐下去。對於購城物結業，黃謂是環境所使然，亦無辦法。

據了解，新田購物城佔地42萬平方呎，由兩大發展商新地及恒地合組的旋高發展有限公司，以1元象徵式租金租予包括黃定光等為董事的新田購物城基金有限公司，並由擔保公司善營有限公司以非牟利模式營運。