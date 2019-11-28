修例風波：500人鐘樓集會　反對圍捕理大示威者

警方包圍理工大學11天後今日(28日)進入校園搜證，校園至今仍未解封。有網民今晚於尖沙咀鐘樓發起「聲援理大反對圍捕」集會，對警方連日包圍理大示威者表達不滿，約500市民到場。部分集會人士戴口罩，有人彈結他，全場舉手機電筒唱歌。

早前被困理大3日2夜的Alice發言自稱是急救員，當日聽到理大「打緊」，即與隊友入理大支援學生，下午4時衝突愈演愈烈，水炮車到場，警方宣布圍封理大，他們正掙扎是否離開，但在網上見有同伴被鎖上手銬拘捕，認為「無論如何都被捕啦，不如留在現場」。

她說見到很多人傷勢恐怖，例如被警棍打中頭，由後腦裂開到前額，亦有勇武派傷至下巴見骨。被困日子她心驚膽跳，終決定離場。她聲稱獲悉有留守學生自殘，開放性傷口已發炎，5至6名學生有創傷後遺症。

另一方面，有教會晚上在中環遮打花園集會，多名「守護孩子行動」成員到場分享，部分人曾被困理大，遭警方以暴動罪拘捕。集會尾聲時，大會派發黃色玻璃紙，逾400名參與者照起手機電筒，在黃光下唱歌和祈禱，及後和平散去。