直升機往來珠三角　運房局指3間公司有意營辦

運輸及房屋局日前公布與中國民用航空局，準備擴展往來香港的跨境直升機服務至涵蓋整個廣東省的航點。該局今(28日)釋出更多細節，指目前共3間商營的直升機公司，向民航處表示有意提供往來香港及大灣區的跨境直升機服務；又強調以上服務具體發展將取決於市場需求及直升機公司的商業考慮。

根據立法會文件顯示，運房局已在今年2月與民航局簽訂備忘錄，擴大《內地和香港特別行政區間航空運輸安排》，容許有意提供跨境直升機服務的公司設有臨時清關、出入境及檢疫安排、以及符合相關航空安全標準的直升機起降點提供服務。

現階段分別有一間本地及兩間內地的商營直升機公司，向香港民航處表示有意提供跨境直升機服務。其中一間內地的商營直升機公司自今年6月起已進行了共6次往來粵港不同航點的試飛，以進一步研究實際操作的可行性和其他技術安排。現時符合條件的香港及廣東省合適航點共4個，包括深圳寶安機場、廣州白雲機場、香港國際機場及上環空中快線直升機場。內地當局有意發展其他起降點，深圳蛇口是其中一個考慮選址。

香港現時的跨境直升機主要於上環空中快線直升機場起降，此直升機場設計容量為每年5000多升降架次，最近兩年每年約有1.2萬架次升降，目前尚未飽和。政府已於舊啟德跑道末端，預留土地興建商用直升機場。